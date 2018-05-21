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Власти Севастополя в этом году направят на оздоровление на 35% больше детей
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Власти Севастополя в этом году направят на оздоровление на 35% больше детей 

ТАСС 3 часа назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя этим летом направят на оздоровление по льготным путевкам на 35% больше детей, чем в прошлом году. Об этом в понедельник на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента образования Михаил Родиков.
"За счет средств городского бюджета в загородных детских оздоровительных учреждениях города Севастополя и Республики Крым планируется оздоровить 6,1 тыс. детей льготных категорий, что на 35% больше по сравнению с 2017 годом (более 4 тыс. детей в 2017 году)", — сказал Родиков, добавив, что более 5 тыс. детей отдохнут в лагерях Севастополя, и чуть более тысячи — в лагерях Крыма.
Власти Севастополя ежегодно закупают льготные путевки в детские оздоровительные лагеря, которые предоставляются детям из семей, относящихся к категориям социально незащищенных, а также талантливым детям — победителям спортивных, культурных и образовательных соревнований, конкурсов и олимпиад.
В этом году на приобретение таких путевок из бюджета Севастополя выделено 127 млн рублей.
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