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В Техасе девочка посадила друга на 40 лет за детское порно с его участием
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В Техасе девочка посадила друга на 40 лет за детское порно с его участием 

News.ru 3 часа назад
Жертве 17-летнего Оскара Аламилло Солиса оказалось всего 6 лет. — сообщает портал Life.ru Полиция уже арестовала преступника и он сознался в содеянном. Зачем подросток хранил видеозаписи сексуального насилия над ребенком в Snapchat он не объяснил.
По сообщению правоохранительных органов, преступление было совершено ещё в декабре 2016 года. Матери жертвы пришлось бросить работу в школе из-за сильной психологической травмы дочери. Сейчас с девочкой работают психологи.
Защита Оскара Аламилло Солиса просила условное наказание для своего клиента, настаивая, что его жертвой стал всего один ребёнок, но этот аргумент не убедил судью. Суд приговорил подростка к 40 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком и хранение детской порнографии.
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