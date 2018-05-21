В Техасе девочка посадила друга на 40 лет за детское порно с его участием

Жертве 17-летнего Оскара Аламилло Солиса оказалось всего 6 лет. — сообщает портал Life.ru Полиция уже арестовала преступника и он сознался в содеянном. Зачем подросток хранил видеозаписи сексуального насилия над ребенком в Snapchat он не объяснил.

По сообщению правоохранительных органов , преступление было совершено ещё в декабре 2016 года. Матери жертвы пришлось бросить работу в школе из-за сильной психологической травмы дочери. Сейчас с девочкой работают психологи.

Защита Оскара Аламилло Солиса просила условное наказание для своего клиента, настаивая, что его жертвой стал всего один ребёнок, но этот аргумент не убедил судью. Суд приговорил подростка к 40 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком и хранение детской порнографии.