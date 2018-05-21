Иллюзия безопасности. О москитной сетке как угрозе для малышей рассказывают взрослым подростки

Акция «Безопасные окна» проходит с 20 мая во всех муниципалитетах Вологодчины. Участники Детского совета при уполномоченном при Губернаторе области по правам ребенка проводят информационные флешмобы по домам.

Подростки напоминают взрослым о необходимости закрывать окна, если в комнате ребенок, а также рассказывают другие правила безопасности. Участники акции раскладывают в подъездах многоэтажек листовки.

Такая работа проводится в весенний период не случайно: подобные происшествия учащаются именно с наступлением теплой погоды. В этом году открытые окна уже стали причиной трагедии. 14 мая в Череповце во время того, как мама отвлеклась на пару минут, полуторагодовалая девочка упала с третьего этажа. Ребенок скончался в реанимации.

«В основном дети падают из-за москитных сеток, которые создают иллюзию безопасности, но не выдерживают вес ребенка. У производителей лучше брать в комплекте к окнам фиксаторы или специальные детские замки. Они позволяют закрепить положение ручки и не дают ребенку возможности повернуть их, — прокомментировала ситуацию уполномоченная при Губернаторе области по правам ребенка Ольга Смирнова . — Конечно, нужно помнить, что маленького ребенка ни на минуту нельзя оставлять без присмотра, если в комнате открыто окно».

По статистике, выпадение из окна — одна из частых причин детского травматизма и смертности, сообщили в УМВД России по Вологодской области. В прошлом году по информации следственного комитета произошло восемь подобных происшествий в разных городах области: в Соколе, в Шексне и в Череповце. В Соколе ЧП закончилось смертью ребенка, в остальных случаях дети выжили, но получили тяжелые травмы.

Избежать несчастных случаев можно, если соблюдать простые правила:

— Не стоит рассчитывать на москитную сетку. Ребенок воспринимает конструкцию как опору, но часто выпадает из окна вместе с ней;

— Установить на окна специальные блокираторы и фиксаторы. При проветривании лучше открывать только фрамуги и форточки;

— Убрать от окон мебель, включая кровати, по которым малыш сможет забраться на подоконник;

— Никогда не играть с ребенком на подоконнике, чтобы он не привыкал к этому месту. Не стоит показывать, как открывается окно.