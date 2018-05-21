Ещё
Иллюзия безопасности. О москитной сетке как угрозе для малышей рассказывают взрослым подростки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Иллюзия безопасности. О москитной сетке как угрозе для малышей рассказывают взрослым подростки 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Акция «Безопасные окна» проходит с 20 мая во всех муниципалитетах Вологодчины. Участники Детского совета при уполномоченном при Губернаторе области по правам ребенка проводят информационные флешмобы по домам.
Подростки напоминают взрослым о необходимости закрывать окна, если в комнате ребенок, а также рассказывают другие правила безопасности. Участники акции раскладывают в подъездах многоэтажек листовки.
Такая работа проводится в весенний период не случайно: подобные происшествия учащаются именно с наступлением теплой погоды. В этом году открытые окна уже стали причиной трагедии. 14 мая в Череповце во время того, как мама отвлеклась на пару минут, полуторагодовалая девочка упала с третьего этажа. Ребенок скончался в реанимации.
«В основном дети падают из-за москитных сеток, которые создают иллюзию безопасности, но не выдерживают вес ребенка. У производителей лучше брать в комплекте к окнам фиксаторы или специальные детские замки. Они позволяют закрепить положение ручки и не дают ребенку возможности повернуть их, — прокомментировала ситуацию уполномоченная при Губернаторе области по правам ребенка Ольга Смирнова. — Конечно, нужно помнить, что маленького ребенка ни на минуту нельзя оставлять без присмотра, если в комнате открыто окно».
По статистике, выпадение из окна — одна из частых причин детского травматизма и смертности, сообщили в УМВД России по Вологодской области. В прошлом году по информации следственного комитета произошло восемь подобных происшествий в разных городах области: в Соколе, в Шексне и в Череповце. В Соколе ЧП закончилось смертью ребенка, в остальных случаях дети выжили, но получили тяжелые травмы.
Избежать несчастных случаев можно, если соблюдать простые правила:
— Не стоит рассчитывать на москитную сетку. Ребенок воспринимает конструкцию как опору, но часто выпадает из окна вместе с ней;
— Установить на окна специальные блокираторы и фиксаторы. При проветривании лучше открывать только фрамуги и форточки;
— Убрать от окон мебель, включая кровати, по которым малыш сможет забраться на подоконник;
— Никогда не играть с ребенком на подоконнике, чтобы он не привыкал к этому месту. Не стоит показывать, как открывается окно.
Вологда.рф: последние новости
Уникальные фотографии со съемок фильма «Целуются зори» подарили вологодскому музею Василия Белова Барби народов мира, роспись пряников и фаер-шоу: 4 тысячи вологжан провели ночь в музее Торжественную регистрацию брака сегодня посвятили Международному дню семьи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как погиб «вождь краснокожих»24
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение