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Тимофей Х., январь 2008, Оренбургская область
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Тимофей Х., январь 2008, Оренбургская область
РИА Новости
3 часа назад
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Номер анкеты: bpeg1-7dzo
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области: 8 (3532) 34-26-16.
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