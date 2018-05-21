Ещё
Следователи проводят проверку по факту смерти трёхлетней курянки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Следователи проводят проверку по факту смерти трёхлетней курянки 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
По предварительным данным, у девочки диагностировали «менингококковую инфекцию»
Ранее «КИ» писали о трагедии, которая произошла 16 мая. В областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко умерла трехлетняя девочка. По предварительным данным, диагноз — «менингококковая инфекция».
В детском саду №116, куда ходила девочка, рассказали, что 10 мая к обеду у воспитанницы поднялась температура до 37,2. Воспитатели позвонили родителям и сообщили об этом. Мама забрала ребёнка домой.
Как пояснили в СУ СК РФ по Курской области, в настоящее время следователи проводят проверку по факту смерти ребёнка. На данный момент экспертами еще не установлена причина смерти. Проверка продлится 10 дней.
Курские известия: последние новости
Курск. В инфекционной больнице скончалась трёхлетняя девочка В Курске выберут победителя конкурса «Мечты о будущем» Курским школьникам рассказали о правилах безопасности во время летних каникул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как погиб «вождь краснокожих»24
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение