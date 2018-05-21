Следователи проводят проверку по факту смерти трёхлетней курянки

По предварительным данным, у девочки диагностировали «менингококковую инфекцию»

Ранее «КИ» писали о трагедии, которая произошла 16 мая. В областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко умерла трехлетняя девочка. По предварительным данным, диагноз — «менингококковая инфекция».

В детском саду №116, куда ходила девочка, рассказали, что 10 мая к обеду у воспитанницы поднялась температура до 37,2. Воспитатели позвонили родителям и сообщили об этом. Мама забрала ребёнка домой.