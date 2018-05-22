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25 мая в Перми стартует проект «Выходные на набережной»
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25 мая в Перми стартует проект «Выходные на набережной» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В день открытия фестиваль будет посвящён выпускникам пермских школ. Урок музыки с бывшими школьниками проведут DJ Суханов и кавер-группа Katrina.
Для самых маленьких — развлечения в детской зоне. С 18.00 до 20.00 дети смогут поиграть с аниматорами и сделать праздничный аквагрим. В 21.40 в кинотеатре под открытым небом покажут фильм «Мэри Поппинс, до свидания!».
А затем все выходные до 1 сентября пермяков ждет масса интересного в рамках проекта «Выходные на набережной»: творческие мастер-классы для детей и родителей, детские игровые программы.
Субботы будут начинаться со спортивных занятий по фитнесу, йоге и легкоатлетических забегов. Во второй половине дня — интеллектуальные игры, лекции, шахматные бои. По вечерам на главной сцене набережной будут выступать артисты и музыканты.
По воскресеньям на набережной будет разворачиваться блошиный рынок. Уличные театры порадуют зрителей авторскими постановками, а любители танцев смогут поучаствовать в мастер-классах и танцевальных батлах.
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