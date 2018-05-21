15 частных детских садов Москвы

Языковые сады

В таких садах чаще всего предпочтение отдается сразу нескольким языкам, а осваивать знания помогают профессиональные преподаватели-носители того или иного языка и, к тому же, специалисты в своей узкой области (рисование, танцы, музыка и пр). Конечно же, дети занимаются не только иностранными языками, но и творчеством, спортом, театром.

Детский сад «Волшебный замок» (Magic Castle)

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Плавание, карате и столярное дело, балет, гимнастика и вокал — и занятия английским или еще одним из восьми языков, — все это возможно в частном детском садике «Волшебный замок».

В этом детском саду никогда не бывает скучно. Общение и обучение на английском языке и программа подготовки к школе на русском языке, искусство, хореография, лечебная физкультура и музыка, преподаватели высочайшего уровня — гарантия того, что все таланты вашего ребенка смогут быть раскрыты и поддержаны.

Для школьников ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК предлагает английскую продленку — общение на английском и сдача международных экзаменов. Занятия проходят с носителями языка, прошедшими специальную программу подготовки MAGICCASTLETeacherTrainings. Многие дети говорят не только на русском и английском, но и на испанском, французском, китайском или немецком — нет ничего невозможного, здесь изучают 8 языков!

И, конечно, самое веселое и активное время — английский летний лагерь в Москве и на море (туда едут дети от 7 до 12 лет)! Здесь и театр, и спорт, и творчество, и приключения. Важная часть программы — поездки, экскурсии, встречи с интересными людьми, культурные праздники разных стран и радость каждый день!

Английский детский сад «Гусёнок»

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Загородный честный детский сад для детей от 1.5 до 7 лет расположен на Северо-Западе Москвы в 9 км от МКАД на Новорижском шоссе, всего в 25 минутах езды от Садового кольца по Звенигородке. Однозначный плюс — здесь дети целый день находятся на свежем воздухе. Сад находится в центре инфраструктурной зоны посёлка премиум-класса «Никольская Слобода» в четырех коттеджах площадью 300 кв. м. каждый, на охраняемой, огороженной территории с собственной лесной зоной, игровыми и спортивными площадками и прудом с золотыми рыбками, теннисными кортами. Недалеко там также есть конно-спортивный комплекс и каток.

Обучение двуязычное. Занятия английским языком проводят педагоги — носители языка из США и Великобритании по коммуникативной методике с использованием образовательной программы Кембриджского Университета Cambridge Primary. Это позволяет детям сразу после сада уезжать на учебу в международные и национальные частные школы США и Великобритании без потери года на адаптацию и изучение английского. Кроме языка, здесь занимаются также музыкой и музыкальной литературой, хореографией, мировой художественной культурой, математикой и даже шахматами. С этого года в «Гусенке» открылась и начальная школа, в которой вторым языком идет китайский.

«Итало Кальвино»

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Итальянский детский сад, куда, правда, ходят в основном русскоязычные дети, но воспитатели (половина из них — носители) говорят исключительно на итальянском. «Итало Кальвино» занимает крыло музыкальной школы, у него немаленькая территория. Небольшие группы — не более 15 человек — для детей 2-3 лет и 4-5 лет. Зимой можно посещать каток, на собственной территории есть стадион и игровая площадка. Внимание уделяется также русскому и английскому языкам, танцам, карате, действует художественный, театральный кружок.

В основе программы лежит микс системы Монтессори и Штайнера. Есть свои минусы (например, пластиковая посуда), но в целом «Итало Кальвино» пользуется большой популярностью.

Также при «Итало Кальвино» в соседнем районе есть школа, лицей и лингвистические курсы для взрослых.

Ptit Cref

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Первый в Москве трилингвальный детский сад, разделенный на 2 здания, находится в самом сердце Арбата. Тут носители языков и русскоговорящие воспитатели занимаются детьми разными дисциплинами на французском, английском, испанском (в планах) и русском. Есть группы для детей 1-7 лет с разными условиями пребывания: от отдельных занятий и нахождения с мамой до групп полного дня.

Ptit Cref имеет филиалы в разных районах Москвы и в других городах. Акцент сделан на игровую форму занятий, в группе — максимум 12 человек. В саду есть много развивающих кружков: ИЗО, театр, хип-хоп, шахматы, гимнастика, цирк и прочее. Причем на занятия в вечернее время можно прийти, даже если ребенок не посещает именно этот филиал Ptit Cref. В течение года дети изучают несколько крупных тем, например, науку, а потом устраивают праздник.

Детский сад «Наши дети — наша школа»

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В 2010 году издание ForbesLife включило «Наши Дети — Наша Школа» в список лучших садов Москвы. Центр по-прежнему соответствует всем высоким стандартам, а также создает комфортную обстановку, в которой раскрывается каждый ребенок. Найти себя дети могут в массе направлений: от уроков рукоделия и живописи до танцев, йоги и ушу.

Но главная особенность центра — занятия английским языком, построенные на Британской программе академического обучения и канадской методике социального развития. Уроки идут в трех возрастных группах (не более 15 детей в каждой). Спросить педагоги успевают всех: на пятерых ребят в центре приходится один преподаватель.

А для тех, кто хочет заниматься только английским, по субботам открыт клуб для детей с хорошим уровнем языка (10.00-12.00), а также студия для новичков (10.00-14.00).

Да, и не переживайте по поводу акцента или неправильного произношения у ребенка. Каждый третий педагог в центре является носителем языка.

Вальдорфские детские сады

Основная цель — гармоничное развитие личности каждого воспитанника и раскрытие его творческих способностей. Особое внимание здесь уделяется музыкальным занятиям по особой методике — орф-педагогике и эвритмии, рисованию, лепке, рукоделию, домашнему труду, словом, всему тому, что развивает мелкую моторику рук и расширяет возможности детей. Игрушки чаще всего в вальдорфских садах малыши и родители мастерят сами из натуральных материалов.

Несомненные плюсы — создание доверительных отношений между воспитателями и воспитанниками, уважение к внутреннему миру малыша, комфортная обстановка и стимулирование фантазии. Однако в группах вальдорфской системы в буквальном смысле наложен запрет на раннюю интеллектуализацию. Иными словами, ребенка не будут готовить к школе, учить его письму, счету и другим навыкам специально. Также стоит отметить наличие разновозрастных групп.

«Путь зерна»

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Один из ярких примеров вальдорфской педагогики. Здесь есть несколько разновозрастных групп полного дня и малыши, которые остаются только до обеда. А, чтобы пребывание в садике напоминало семейную жизнь, дети вовлекаются в уборку, занимаются рукоделием, домашними делами, в том числе, приготовлением пищи. Обязательные моменты — прогулки в лесу, работа на грядках, посадка цветов и не только.

Сад находится на зеленой огороженной территории, ребенка здесь не будут лишать присмотра, но предоставят ему возможности для собственных опытов. От воспитанника здесь ничего не будут требовать, его задача — расти и развиваться естественным путем. Кстати, воспитателей здесь называют садовницами. В «Пути зерна» есть также одна из лучших частных вальдорфских школ Москвы.

Частные детские сады по системе Марии Монтессори

Цель этой методики — помочь детям вырасти свободными, самостоятельными, добрыми и ответственными личностями без уравнивания их под одну гребенку. Система Монтессори приучает детей с малых лет к четкому осознанию своих границ, возможностей и обязанностей. В таких частных садах действует разновозрастный принцип обучения по системе 0-3 года, 3-6 лет, затем — школа.

Обстановка четко разделяется по зонам активности: движение и развитие мелкой моторики, творческая и музыкальная зоны, зона работы с водными и сыпучими материалами, а также языковая зона. Вся мебель, а также игрушки, одежда, развивающие материалы сделаны под рост ребенка и под размер его рук, все находится на уровне его глаз, чтобы он сам мог обслуживать себя и выбирать тот род занятий, который ему интересен и необходим в определенный момент. «Помоги мне сделать это самому» — пожалуй, так звучит девиз этой педагогической системы.

Стоит отметить, что самое важное при выборе этого сада — это уровень подготовки преподавателя (воспитателя) и его контакт с ребенком. От него зависит 90% эффективности этой методики. В Москве, к сожалению, работает очень мало сертифицированных преподавателей с международным дипломом. Следовательно, уровень цен здесь выше среднего по сравнению с другими частными садами Москвы (от 40 000 до 75 000 рублей в месяц).

Montessori Moscow School

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Это единственная Монтессори школа в Москве для детей от 6 до 9 лет, а также сад с разными группами для малышей от 0 до 3 и от 3 до 6 лет, где работают только преподаватели с международным дипломом. Здесь ребенок учится самостоятельности, организованности и общается с носителями английского языка. В помещениях сделан упор на экологичность материалов, пространство делится на тематические зоны, из окон открывается панорамный вид на лес. Монтессори-пособия представлены в единственном экземпляре, чтобы дети учились договариваться друг с другом и работать самостоятельно в коллективе.

Можно выбрать наиболее подходящий режим работы: весь день, продленка или полдня. Оборудовать обширное пространство учреждения, а также общаться с детьми по всем правилам Марии Монтессори помогала международный консультант, автор бестселлеров о детской психологии Сьюзан Стивенсон.

Детские сады при культурных, образовательных центрах

Такие сады помогают ребенку лучше узнать основы культуры и религии, а также научиться с детства поддерживать и уважать традиции.

«Тапуз» при Еврейском культурном центре

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Этот садик принимает детей от 1,5 до 7 лет, группы делятся по возрастам: «Тапузики», «Мандарины», «Клемантины», «Эшколиты», «Тапузим».

Коллективы небольшие — до 12 человек. Воспитатели опираются сразу на несколько педагогических систем, в том числе, вальдорфскую, Монтессори. От каждой из них в «Тапузе» было выбрано все самое лучшее. Занятия длятся 1-1,5 часа, причем, по формуле «наука через игру», акцент сделан на музыкальные уроки и танцы, английский язык, иврит, театр. Кружков немало, посещать их можно в ЕКЦ.

Чтобы попасть в«Тапуз», нужно пройти собеседование у директора. И, несмотря на то, что детский сад — светский, здесь соблюдаются еврейские праздники. Есть несколько режимов посещения, поэтому легко подобрать оптимальный.

Детский сад при Центре образования «Знак»

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Сад позиционируется как православный, программа ориентирована на всестороннее развитие, освоение социокультурных ценностей и духовно-нравственное воспитание.

Дети 3-7 лет получают светское образование, но при этом, в садике неукоснительно соблюдаются церковные праздники. Примечательно, что в «Знаке» музыкальные занятия построены на использовании фольклора. Для детей организуются познавательные экскурсии, у сада есть собственная огороженная игровая площадка. Можно сделать выбор между группой полного дня и кратковременного пребывания, мини-садиком.

При Центре образования есть и студии для самых маленьких — от года. Чтобы познакомиться с особенностями этого сада, нужно записаться на собеседование.

Сады для одаренных детей

Есть также ряд частных садов, которые мотивируют детей на успех, причем это не просто сады, а практически образовательные учреждения. Там взращивают юные таланты, детей индиго и маленьких гениев.

Классический пансион при МГУ им. Ломоносова

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В рейтинге лучших частных школ мира он занимает 5 место. В зависимости от пожеланий родителей и ребенка, возможно дневное посещение дошкольного отделения, либо полный пансион. Программа обучения мотивирует на достижение успеха, для этого используются наиболее эффективные педагогические разработки. Акцент сделан на интерактивную форму преподнесения материала.

Классический пансион принимает детей 2,5-6,5 лет по результатам собеседования. Несмотря на высокую цену посещения для ряда воспитанников, в том числе, для одаренных детей возможно бесплатное обучение. При пансионе есть клуб раннего развития для малышей до двух лет.

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Это сад, работающий по системе FastTrackKids, основанной на постоянной смене деятельности. Образовательная программа включает изучение английского, французского языка, подготовку к школе, обучение основам этикета, художественно-эстетический блок — хореография, сценическое искусство, постановка спектаклей, посещение театров и многое другое. А блок физкультуры представлен фитнесом, гимнастикой, йогой.

В «Мир чудес» принимают детей старше двух лет, в летние месяцы сад путешествует по Европе. Здесь есть группы полного дня, для самых маленьких есть вариант кратковременного пребывания либо группы совместного пребывания с родителями.

Камерные детские сады

В таких садах организуются совсем маленькие группы, а для детей предусмотрено всестороннее развитие, без особого акцента на какое-либо направление. Как правило, эти садики находятся в жилых домах и квартирах.

Персональная школа для дошкольников «Синяя птица»

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Малочисленные группы — всего 6-8 человек — работают здесь полный день. В этом детском саду создают дружелюбную атмосферу, ориентируя детей на всестороннее развитие с применением игровых методик.

Упор сделан и на укрепление здоровья, английский язык, хореографию и другие интересные занятия. Тут есть три группы обучения: «Перспектива» (от 4 лет), «Школа радости» (от 2 лет), «Театральные ясли» (от 1,5 лет).

«Семь гномов»

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Частный сад, расположенный в лесопарковой зоне. Размещается в дачном коттедже, на территории есть клумбы, хвойные деревья и свой дружелюбный пес. Летом детский сад работает в формате лагеря.

Дети постоянно гуляют на свежем воздухе. Особое внимание уделено планировке помещений — в доме есть игровая зона, столовая, спальня, учебный класс. Каждый сезон в«Семи гномах» устраивают веселые праздники и родители принимают в них участие наравне с детьми. «Семь гномов» могут посещать дети 2-7 лет. Есть несколько режимов пребывания, в том числе ясли для детей от 1,5 до 3 лет.

Домашний детский сад «Лукоморье»

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Находится в лесной зоне, в Балашихе. В центре создана комфортная обстановка, на охраняемой территории есть хвойные и декоративные деревья, беседка, СПА-комплекс с сауной и бассейном. Спортивные и музыкальные занятия проводятся в актовом зале. Есть несколько режимов посещения, включая полный пансион, укороченный день и даже разовые посещения. В перечне занятий — ритмика, развитие речи, логика, театральный кружок, ИЗО, подготовка к школе, для самых маленьких — подвижные игры, сказки, пальчиковая гимнастика. А чтобы оздоровить ребенка в летние месяцы, можно стать гостем дачи «Лукоморья», возможна организация сопровождения воспитанников от дома и до сада и наоборот.

«Детское посольство»

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Записавшись в этот сад, дети попадают в волшебные домики Детства, которых в Москве всего пять. Все они находятся в парковой зоне Ботанического сада на севере Москвы и имеют собственные игровые площадки. Частный сад отличает использование натуральных материалов в отделке, несколько форм посещения, обучение английскому языку по системно-образному методу.

Домики «Детского посольства» работают до 21.00, поэтому родители смогут без проблем оставлять малышей до вечера, ведь здесь им обеспечат не только уход и заботу, но и разнообразный досуг. Развивающих занятий очень много — йога, китайский язык, живопись, пластический театр, боевые искусства, иппотерапия и другие. Как и в вальдорфских детских садах, в «Детском посольстве» работают не воспитатели, а садовницы.

«Комарик»

м ВДНХ, Большая Марфинская, 1, 2 Частный сад, ориентированный, прежде всего, на сохранение и поддержание здоровья ребенка. Как можно догадаться по названию дошкольного образовательного учреждения, здесь все основано на методике доктора Комаровского.

В помещениях поддерживается оптимальная температура, в меню присутствуют безопасные, одобренные специалистами блюда, а большинство игр и занятий проводится на свежем воздухе. Прогулки организуются в любое время года, ребенок не предоставлен самому себе, приоритет отдается обучающим и развивающим занятиям с опытными педагогами. В «Комарик» принимают детей старше 1,2 лет.

В саду есть и летний лагерь, предоставляется услуга выходного дня, можно посещать группу в пробном режиме — для сомневающихся.

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