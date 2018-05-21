ФОК «Савелки» организует для детей программу «Спортивный калейдоскоп»

Интересно и увлекательно позаниматься различными видами спорта смогут зеленоградские ребята в ФОК «Савелки» во время летних каникул в рамках программы «Спортивный калейдоскоп». Эту программу, рассчитанную на ребятишек 7-12 лет, организует Центр физической культуры и спорта Зеленограда. Стартует она 4 июня.

Дети и подростки смогут попробовать себя в бадминтоне, баскетболе, футболе, настольном теннисе, спортивном туризме, флорболе, стритворкауте, научиться плавать в бассейне и кататься на коньках, а также преодолевать препятствия в «Ниндзя-парке», участвовать в интеллектуальных играх, посещать различные выставки и музеи.

Подробно о программе будет рассказано на Дне открытых дверей в ФОК «Савелки», который состоится 30 мая в 18.30 по адресу: Озерная аллея, д. 2.