Жительница Кировской области отправилась в колонию за жестокое обращение с ребенком

В Кировской области суд вынес обвинительный приговор против матери малолетнего ребенка. По данным пресс-службы областной прокуратуры, 36-летняя жительница Опаринского района на протяжении долгого времени не заботилась о здоровье и физическом развитии малыша.

«Зачастую женщина злоупотребляла спиртным и не заботилась о состоянии здоровья ребенка. Так, в последнее время сын обвиняемой находился в антисанитарных условиях и неотапливаемом помещении. На момент выявления преступления, мать отказалась от оказания малышу необходимой медицинской помощи, в то время как ребенок был нездоров», — сообщил представитель пресс-службы надзорного ведомства.