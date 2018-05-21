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Жительница Кировской области отправилась в колонию за жестокое обращение с ребенком
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Жительница Кировской области отправилась в колонию за жестокое обращение с ребенком 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кировской области суд вынес обвинительный приговор против матери малолетнего ребенка. По данным пресс-службы областной прокуратуры, 36-летняя жительница Опаринского района на протяжении долгого времени не заботилась о здоровье и физическом развитии малыша.
«Зачастую женщина злоупотребляла спиртным и не заботилась о состоянии здоровья ребенка. Так, в последнее время сын обвиняемой находился в антисанитарных условиях и неотапливаемом помещении. На момент выявления преступления, мать отказалась от оказания малышу необходимой медицинской помощи, в то время как ребенок был нездоров», — сообщил представитель пресс-службы надзорного ведомства.
Решением органов опеки и попечительства ребенок был изъят из семьи и устроен в детский дом, где ему была оказана необходимая помощь. Мать малыша была лишена родительских прав. Женщина признана виновной и приговорена к 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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