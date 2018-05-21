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Лучшую приемную семью выберут в Нижнем Новгороде 22 мая
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Лучшую приемную семью выберут в Нижнем Новгороде 22 мая 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Финал городского конкурса «Мы — приемная семья!» состоится во Дворце детского творчества им. В. П. Чкалова 22 мая в 14:00. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Ежегодно в конкурсе принимают участие замещающие семьи областного центра. Первый отборочный этап III городского конкурса «Мы — приемная семья!» проходил с 1 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года, и в нем определились 8 победителей из районов города. Каждый команда представила презентацию своей семьи, работы прикладного творчества, рисунки детей, вокально-музыкальные и танцевальные номера. Городской этап конкурса завершился 4 мая.
В рамках финального мероприятия пройдет церемония награждения призеров и участников.
Гостей праздника ожидает концертная программа.
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