Ещё
Кто оплатит путевку детям орловчан, оставшихся без зарплаты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Кто оплатит путевку детям орловчан, оставшихся без зарплаты 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
— Всего в этом году на отдых в загородных лагерях предусмотрено более 16 миллионов рублей, — сообщила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская. — На эти средства смогут отдохнуть 1465 ребенка.
В Орле оплата путевок за бюджетные средства популярная мера соцподдержки. В этом году льготную путевку получат также дети индивидуальных предпринимателей и их сотрудников. За счет казны им оплатят 45 процентов путевки, доля ИП — 40 процентов, родителей — 15.
Право на скидку получили и родители, работающие в ведомственных учреждениях. За счет казны города им оплатят 85 процентов стоимости путевки. Оставшиеся 15 процентов придется заплатить из семейного бюджета.
Средняя стоимость путевки на 21 день в загородный лагерь составляет 17,7 тысячи рублей.
Российская Газета: последние новости
Скончался режиссер Сергей Микаэлян Самые известные заявления и "страшилки" Стивена Хокинга Киносага о Гарри Поттере получит награду "За британский вклад в кинематограф"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Фильмы, которые никто не смотрит два раза6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство25
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение