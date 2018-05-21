Кто оплатит путевку детям орловчан, оставшихся без зарплаты

— Всего в этом году на отдых в загородных лагерях предусмотрено более 16 миллионов рублей, — сообщила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская. — На эти средства смогут отдохнуть 1465 ребенка.

В Орле оплата путевок за бюджетные средства популярная мера соцподдержки. В этом году льготную путевку получат также дети индивидуальных предпринимателей и их сотрудников. За счет казны им оплатят 45 процентов путевки, доля ИП — 40 процентов, родителей — 15.

Право на скидку получили и родители, работающие в ведомственных учреждениях. За счет казны города им оплатят 85 процентов стоимости путевки. Оставшиеся 15 процентов придется заплатить из семейного бюджета.

Средняя стоимость путевки на 21 день в загородный лагерь составляет 17,7 тысячи рублей.