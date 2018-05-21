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Орловским школьникам выделили 50 бесплатных путёвок в «Орлёнок»
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Орловским школьникам выделили 50 бесплатных путёвок в «Орлёнок» 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
Дополнительные путёвки во Всероссийский детский центр для детей из муниципалитетов Орловской области были переданы сегодня, 21 мая, главам районов.
Путёвками наградят школьников, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе, сообщает пресс-служба облправительства. Тридцать детей из Орла, Мценска, Ливен, Болхова, Верховского, Колпнянского, Кромского, Мценского, Орловского, Покровского, Сосковского, Троснянского и Урицкого районов будут отдыхать с 30 мая. Ещё 20 человек поедут в лагерь с 29 августа.
В этом году общий объем финансирования из консолидированного бюджета области на проведение детской оздоровительной кампании в текущем году составляет 123,3 млн рублей, что на 6,9% больше, чем в 2017 году.
Кроме дополнительных путевок в «Орленок», за пределами Орловской области области отдохнут 320 детей, из них 198 детей, проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности в федеральных детских центрах «Артек» (99 детей), «Смена» (59 детей), «Орленок» (40 детей).
Сообщение Орловским школьникам выделили 50 бесплатных путёвок в «Орлёнок» появились сначала на РИА 57.
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