Орловским школьникам выделили 50 бесплатных путёвок в «Орлёнок»

Дополнительные путёвки во Всероссийский детский центр для детей из муниципалитетов Орловской области были переданы сегодня, 21 мая, главам районов.

Путёвками наградят школьников, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе, сообщает пресс-служба облправительства. Тридцать детей из Орла, Мценска, Ливен, Болхова, Верховского, Колпнянского, Кромского, Мценского, Орловского, Покровского, Сосковского, Троснянского и Урицкого районов будут отдыхать с 30 мая. Ещё 20 человек поедут в лагерь с 29 августа.

В этом году общий объем финансирования из консолидированного бюджета области на проведение детской оздоровительной кампании в текущем году составляет 123,3 млн рублей, что на 6,9% больше, чем в 2017 году.

Кроме дополнительных путевок в «Орленок», за пределами Орловской области области отдохнут 320 детей, из них 198 детей, проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности в федеральных детских центрах «Артек» (99 детей), «Смена» (59 детей), «Орленок» (40 детей).