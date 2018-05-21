Родителей агрессивных детей обяжут обращаться к психологам

По данным ОНФ, более 40 процентов российских школьников испытывают чувство одиночества, которое может привести к развитию у них невроза. При этом в школах сегодня не хватает специалистов, которые могут оказать ребёнку квалифицированную поддержку. В связи с этим законодатели предлагают заняться реформированием служб психологической помощи детям. С чего начинается невроз

За неполных полтора года произошло около пятнадцати нападений учеников на школы, подсчитали эксперты. Растущая «популярность» такого метода сведения счётов с одноклассниками и учителями доказывает: психическому здоровью детей и подростков необходимо уделять повышенное внимание. И с этой задачей пока что не справляются ни родители, ни педагоги, ни медики. По данным Минобрнауки (в новом Правительстве преобразовано в Министерство просвещения и в Министерство науки и высшего образования — прим. ПГ), постоянно испытывают психоэмоциональное напряжение около 80 процентов обучающихся. Среди причин такого состояния — тревога перед экзаменами, непростые взаимоотношениями с учителями и одноклассниками, различные конфликтные ситуации.

«Нашим детям не хватает живого позитивного общения, — рассказала в ходе «круглого стола» заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина . — Непосредственное общение с родителями часто заменяется телевизором, компьютером. Отсутствие же должного внимания к личности ребёнка не только создаёт у него чувство одиночества, но и приводит к неврозу». Недавно проведённый опрос Общероссийского народного фронта (ОНФ) показал, что одинокими себя чувствуют 40 процентов российских школьников.

При этом, по словам Духаниной, в регионах нет единого подхода к оказанию психологической помощи детям. «Не во всех образовательных организациях созданы профилактические службы, которые работают в этом направлении, — сказал она. — Увеличивая академическую нагрузку, мы при этом снижаем внимание к воспитанию. Сокращаем непедагогические ставки». В частности, по данным депутата, на одного педагога-психолога в Республике Саха (Якутия) приходится 280 учащихся, в Приморском крае — 2479.

Действующее законодательство предписывает: получить психологическую поддержку дети могут не только от специалистов в самих школах, но и в центрах психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Причём такая помощь должна распространяться не только на детей, но и на родителей и педагогов, напомнила заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирина Терёхина.

Тем не менее с оказанием таких услуг имеются серьёзные проблемы. Первая кроется в позиции самих взрослых: начать работу с ребёнком психологи имеют право только с письменного согласия его родителей. «Но некоторые родители недостаточно понимают свою меру ответственности в данном случае», — пояснила эксперт. Часть из них такого согласия не даёт, часть — не исполняет рекомендации специалистов. «В результате дети остаются без необходимой им помощи», — пояснила Ирина Терёхина.

В тех случаях, когда мы видим пренебрежительное отношение родителей к данному вопросу и понимаем, что это скажется на будущем ребёнка, нужно применять меры воздействия к таким родителям.

Однако решать проблему можно не только через разъяснительные беседы с родителями, отметила представитель министерства. «В тех случаях, когда мы видим пренебрежительное отношение родителей к данному вопросу и понимаем, что это скажется на будущем ребёнка, нужно применять меры воздействия к таким родителям, — уверена Ирина Терёхина. — В каждом муниципалитете есть комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, есть органы опеки, которые должны следить за выполнением родителями их обязательств».

Учителей научат быть психологами

Насущной проблемой остаётся и «физическая недоступность» психологической помощи. На территории России создано всего 180 центров психолого-педагогических и медико-социальных услуг. Причём в девяти регионах таких структур нет вообще. В числе таких субъектов — Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Нижегородская область, Северная Осетия. По словам Ирины Терёхиной, местные власти объясняют это тем, что содержать такие центры им «экономически нецелесообразно». С такой позицией в Правительстве намерены бороться. «Необходим нормативный документ, который позволил бы обеспечить доступность и качество психологической помощи вне зависимости от места проживания ребёнка, — сказала она. — В частности, он будет предписывать, что один такой центр должен быть создан на пять тысяч детей. Однако если детей в некоем отдалённом муниципалитете меньше, то центр создать всё равно придётся».

По мнению главного научного сотрудника «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей» Минздрава РФ Ирины Рапопорт , больше внимания стоит уделять и повышению квалификации в подобных вопросах самих учителей. «Нашими коллегами из Московского городского педагогического университета был проведён опрос свыше 300 учителей, испытывающих трудности с неуспевающими школьниками, — рассказала она. — Задача опроса — выяснить, откуда педагоги получают информацию о том, как нужно работать с такими учениками. Оказалось, что 40 процентов находят её самостоятельно и несистемно, в том числе ищут её в интернете».