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Курган станет городом детства. Правда, на всего на два дня
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Курган станет городом детства. Правда, на всего на два дня 

Уральский меридиан 13 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Областной центр активно готовится к празднованию Международного Дня защиты детей. Культурная программа 1 и 2 июня обещает быть яркой и разнообразной. Так, театр кукол «Гулливер» представит своим зрителям сразу 4 спектакля по русским сказкам. Гости увидят «Гуси-лебеди», «Маша и медведь», «Волшебная ночь» и «Добрый мультик своими руками».
Самые маленькие курганцы вместе с родителями примут участие в традиционном параде колясок и велосипедов. В этом году тема участникам предложено оформить свой транспорт в сказочной или мультяшной тематике. Победителей выберут в трех номинациях: «Коляска для моего малыша», «Детский велотюнинг», «Сказочный костюм».
Почти в каждом районе Кургана пройдет конкурс детского рисунка на асфальте, будет организована концертная программа с веселыми играми. А вот уже 2 июня, для жителей Заозерного, лидеры общественного движения «Наш Заозерный» организуют отдельный «Город детства». Малышей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры, а для всех пришедших будут работать площадки по интересам, пройдут розыгрыши подарков, выступят творческие коллективы. Кроме того, организаторы обещают угощать ребятишек разными вкусностями.
Библиотеки Кургана примут активное участие в поздравлении маленьких горожан. Так, сотрудники Курганской областной детско-юношеской библиотеки им. В. Ф. Потанина отправятся в гости к пациентам центра Илизарова и малышам из Курганской областной детской больницы им. Красного Креста. Они покажут ребятам театрализованное представление и раздадут подарки.
фото А. Алпаткина
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