В библиотеке на Шатурской детям рассказали о творчестве Васнецова

Лекция «Художник и сказка», посвященная 170-летию со дня рождения великого русского живописца Виктора Васнецова , состоялась в библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской. Как рассказала библиотекарь Марина Бесфамильная, во встрече приняли участие дети из школы №777 имени Евгения Михайлова

— Дети из группы продленного дня школы узнали о жизни творца, о его доме-музее. Ребята по иллюстрациям угадывали разных сказочных героев. А в завершение встречи дети поучаствовали в творческом мастер-классе по раскрашиванию контурных картинок по мотивам работ Васнецова, — пояснила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)