Петербургский школьник, едва не утонувший в бассейне, скончался в больнице

Мальчик едва не утонул, в бассейне, расположенном на проспекте Обуховской обороны, во время занятий по плаванию.

Когда педагог не досчиталась одного из ребят, она увидела, что один из школьников находится на дне бассейна, а его руки затянуты в фильтрационное отверстие. Самостоятельно вызволить ребёнка педагог не смогла, это сделали приехавшие врачи скорой.

Мальчика в тяжелейшем состоянии госпитализировали в Детскую городскую больницу им. Филатова и поместили в реанимацию.

Восемь дней врачи пытались сохранить жизнь ребёнку, и даже вывели его из состояния клинической смерти.

Но, не смотря на все усилия медиков, ребёнок скончался.

Как сообщило издание Невские новости, 18 мая врачи констатировали смерть школьника через утопление.

Ранее Пятый канал рассказывал об этой трагедии.