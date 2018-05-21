Ещё
Юным жителям Бутырского района расскажут о добре и зле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Юным жителям Бутырского района расскажут о добре и зле 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Групповое занятие в рамках коррекционно-развивающей программы «Развитие эмоционального интеллекта для детей младшего школьного возраста» состоится в центре социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Всех желающих ждут 24 мая.
— В мероприятии примут участие дети из семей, состоящих на обслуживании в ЦСПСиД «Родник». Дети познакомятся с понятиями «добро» и «зло», закрепят умение определять эмоциональное состояние близких людей, а также освоят способы снятия напряжения, связанного с чувством злости, — сообщила заместитель директора центра «Родник» Ирина Подуфалова.
Начало в 16.30 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16, кабинет № 7. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Воспитанники ансамбля «Забавы» из Бутырского района приняли участие в фестивале «Дети России» Вопросы организации работы с населением в летний период и летнего отдыха детей и подростков обсудили на традиционной встрече с населением в Бутырском Фильмы лучших отечественных режиссёров бесплатно покажут жителям СВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как погиб «вождь краснокожих»24
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение