Юным жителям Бутырского района расскажут о добре и зле

Групповое занятие в рамках коррекционно-развивающей программы «Развитие эмоционального интеллекта для детей младшего школьного возраста» состоится в центре социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Всех желающих ждут 24 мая.

— В мероприятии примут участие дети из семей, состоящих на обслуживании в ЦСПСиД «Родник». Дети познакомятся с понятиями «добро» и «зло», закрепят умение определять эмоциональное состояние близких людей, а также освоят способы снятия напряжения, связанного с чувством злости, — сообщила заместитель директора центра «Родник» Ирина Подуфалова.

Начало в 16.30 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16, кабинет № 7. (то)