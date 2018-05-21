Более 1 млрд руб. направят в Кузбассе на организацию детского отдыха

КЕМЕРОВО, 21 мая. / ТАСС /. Затраты на организацию и проведение детской летней оздоровительной кампании в Кемеровской области в 2018 году составят не менее 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в департаменте образования и науки региона.

"По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2017 года на отдых и оздоровление детей из всех источников было направлено более 1 млрд рублей. При проведении летней оздоровительной кампании 2018 года объем средств, направляемых на данные цели, планируется сохранить на уровне не ниже 2017 года", — сказали в ведомстве.

В настоящее время муниципальные межведомственные комиссии проводят комплексные проверки организаций, где будут отдыхать дети. Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что Кемеровская область входит в число регионов, где выявлено наибольшее количество нарушений пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей.

В ГУ МЧС по области ТАСС сообщили, что, по данным на 11 мая, было проверено 40% детских учреждений, выявлено более 180 нарушений, треть из которых устранены. «На объектах, где они были выявлены, пройдут повторные комиссионные обследования», — уточнили в ведомстве. В департаменте отметили, что информации о нарушениях, которые бы препятствовали открытию учреждений отдыха к лету, нет.

Ранее замначальника департамента Любовь Чванова на заседании межведомственной комиссии по подготовке региона к летней оздоровительной кампании сообщала, что в этом году будут открыты 778 организаций отдыха и оздоровления, что на 27 меньше, чем годом ранее. Большая часть из них — лагеря дневного пребывания, их будет открыто 564.

Дети, пострадавшие в «Зимней вишне»

В этом году власти дополнительно прорабатывают вопрос организации отдыха детей, пострадавших из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Как рассказали ТАСС в департаменте, 17 мая восемь из них отправились в детский санаторий «Поляны» (загородное отделение детского медицинского центра Управления делами президента РФ, расположенное в Одинцовском районе Московской области), откуда они вернутся 2 июня. Также 25 детей с 29 мая по 9 июня планируется направить в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург.

"Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос направления детей в Международный центр «Артек», Всероссийские центры «Орленок», «Океан» (уточняются сроки заездов). Оплата участия детей в данных мероприятиях осуществляется как за счет средств, привлеченных из внебюджетных источников, так и за счет средств областного бюджета", — добавили в департаменте.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.