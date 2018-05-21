Ещё
В центре «Солнечная страна» отметили День детства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В центре «Солнечная страна» отметили День детства 

ProOren 1 час назад
Более 350 детей накануне приняли участие в празднике, прошедшем в оздоровительном центре «Солнечная страна» села Ташла Тюльганского района. Гостями события стали воспитанники образцовых детских творческих коллективов из Бугуруслана, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга, Орска, Абдулинского, Гайского, Кувандыкского, Соль-Илецкого городских округов, Красногвардейского и Ташлинского районов.
Дети приняли участие в интерактивной игре «Городок детской мечты», шоу «Зажигают дети Оренбуржья», оценили «Шагающий оркестр» и попробовали угощения в кафе «Вкус детства». Также юные оренбуржцы провели тематический вечер «Чудо дня».
Кстати, уже скоро «Солнечная страна» откроет свои двери для ребят из Казахстана. На пленарном заседании Дней Оренбургской области в Актобе главы регионов подписали меморандум, согласно которому 120 одаренных детей Актюбинской области в этом году поедут на отдых в наш детский лагерь. А ребята из Оренбуржья отправятся на каникулы в круглогодичный лагерь «Асем» в Казахстане.
ProOren: последние новости
В Переволоцком районе проект «Чудо-детки» получил грант В Дни Оренбуржья в Актобе появился новый арт-объект На фестивале «Восток&Запад» показали фильм о страшной тайне Ватикана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как погиб «вождь краснокожих»24
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение