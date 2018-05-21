В центре «Солнечная страна» отметили День детства

Более 350 детей накануне приняли участие в празднике, прошедшем в оздоровительном центре «Солнечная страна» села Ташла Тюльганского района. Гостями события стали воспитанники образцовых детских творческих коллективов из Бугуруслана, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга, Орска, Абдулинского, Гайского, Кувандыкского, Соль-Илецкого городских округов, Красногвардейского и Ташлинского районов.

Дети приняли участие в интерактивной игре «Городок детской мечты», шоу «Зажигают дети Оренбуржья», оценили «Шагающий оркестр» и попробовали угощения в кафе «Вкус детства». Также юные оренбуржцы провели тематический вечер «Чудо дня».

Кстати, уже скоро «Солнечная страна» откроет свои двери для ребят из Казахстана. На пленарном заседании Дней Оренбургской области в Актобе главы регионов подписали меморандум, согласно которому 120 одаренных детей Актюбинской области в этом году поедут на отдых в наш детский лагерь. А ребята из Оренбуржья отправятся на каникулы в круглогодичный лагерь «Асем» в Казахстане.