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Игры, творческие мастер-классы, задания на смекалку ждут детей в парке «Ангарские пруды»
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Игры, творческие мастер-классы, задания на смекалку ждут детей в парке «Ангарские пруды» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Развлекательный квест по мотивам знаменитых сказок устроят для детей в пятницу, 1 июня, в парке «Ангарские пруды». Об этом сообщает пресс-служба парка.
«В волшебной стране ребят будут ждать герои любимых сказок — Мальвина, Фрекен Бок, черепаха Тортила и многие другие. Вместе со сказочными персонажами детям предстоит пройти увлекательный квест, собрать семь цветов радуги и за это получить свой сладкий приз», — уточняется в сообщении.
Также в рамках мероприятия для маленьких гостей проведут игры, творческие мастер-классы и задания на смекалку. Начало в 12.00 по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, стр. 8. (ео)
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