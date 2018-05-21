Игры, творческие мастер-классы, задания на смекалку ждут детей в парке «Ангарские пруды»

Развлекательный квест по мотивам знаменитых сказок устроят для детей в пятницу, 1 июня, в парке «Ангарские пруды». Об этом сообщает пресс-служба парка.

«В волшебной стране ребят будут ждать герои любимых сказок — Мальвина, Фрекен Бок, черепаха Тортила и многие другие. Вместе со сказочными персонажами детям предстоит пройти увлекательный квест, собрать семь цветов радуги и за это получить свой сладкий приз», — уточняется в сообщении.

Также в рамках мероприятия для маленьких гостей проведут игры, творческие мастер-классы и задания на смекалку. Начало в 12.00 по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, стр. 8. (ео)