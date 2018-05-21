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На Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада
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На Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада 

RT на русском 17 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В городе Карпинске проводят проверку из-за массового отравления в детском саду №23, сообщает URA.RU.
«По предварительным данным, у двоих детей по результатам проведённых анализов диагностирована ротовирусная инфекция, у троих детей предположительно гастроэнтерит. Ещё по одному ребенку неизвестно», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Она уточнила, что трое детей находятся в стационаре местной больницы, двое — на амбулаторном лечении, ещё один ребёнок направлен в больницу Краснотурьинска.
Заболели дети из ясельной, средней и старшей групп. Работа детсада до выяснения всех обстоятельств приостановлена.
Проверкой занимаются сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Взяты пробы продуктов в пищеблоке, проводятся другие исследования.
Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области завели уголовное дело после массового отравления школьников.
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