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На Урале устанавливают причину отравления воспитанников детского сада
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На Урале устанавливают причину отравления воспитанников детского сада 

ТРК «Петербург-Пятый канал» 53 минуты назад
Фото: ТРК "Петербург-Пятый канал"
Массовое отравление произошло в детском саду №23 города Карпинска, сообщает портал URA.RU.
Врачи диагностировали у двоих пострадавших ротовирусную инфекцию, у троих — гастроэнтерит. Дети госпитализированы в больницы Карпинска и Краснотуринска.
В прокуратуре Свердловской области уточнили, что отравились воспитанники разных групп — от яслей до старшей. Работа детского сада приостановлена до выяснения причин инцидента. Обстоятельства отравления устанавливают в региональном СК и Роспотребнадзоре.
Ранее пятый канал рассказывал об отравлении воспитанников детсада в Петербурге.
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