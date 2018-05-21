На Урале устанавливают причину отравления воспитанников детского сада

Массовое отравление произошло в детском саду №23 города Карпинска, сообщает портал URA.RU.

Врачи диагностировали у двоих пострадавших ротовирусную инфекцию, у троих — гастроэнтерит. Дети госпитализированы в больницы Карпинска и Краснотуринска.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что отравились воспитанники разных групп — от яслей до старшей. Работа детского сада приостановлена до выяснения причин инцидента. Обстоятельства отравления устанавливают в региональном СК и Роспотребнадзоре

Ранее пятый канал рассказывал об отравлении воспитанников детсада в Петербурге.