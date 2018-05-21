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Около двух тысяч жителей Волоколамска отправились в санатории
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Около двух тысяч жителей Волоколамска отправились в санатории 

360tv.ru 31 минуту назад
Почти все жители Волоколамского района, которые нуждались в оздоровительных процедурах, получили путевки в специальные санатории и лагеря. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Вихарев.
«Управление соцзащиты отправило на отдых уже 1890 человек», — написал Вихарев. Чиновник также добавил, что среди пострадавших осталось две семьи, которые еще не уехали на отдых. В ближайшее время власти Волоколамска отправят их в санатории, сообщил «Интерфакс».
Экологическая ситуация в Волоколамского районе обострилась 21 марта после очередного выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». Множество детей тогда пожаловались на самочувствие и обратились в больницы.
В ходе встречи с местными жителями губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал изменить существующее положение дел и «отправить в места отдыха максимальное количество детей».
Чиновники Московской области начали проверку детских лагерей в регионе. Министр социального развития области Ирина Фаевская в рамках с этой целью посетила детский лагерь Осташево в Волоколамском районе. Она проинспектировала состояние жилых корпусов, медицинский блок, а также встретилась с будущими вожатыми.
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