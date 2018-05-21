Около двух тысяч жителей Волоколамска отправились в санатории

Почти все жители Волоколамского района, которые нуждались в оздоровительных процедурах, получили путевки в специальные санатории и лагеря. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Вихарев «Управление соцзащиты отправило на отдых уже 1890 человек», — написал Вихарев. Чиновник также добавил, что среди пострадавших осталось две семьи, которые еще не уехали на отдых. В ближайшее время власти Волоколамска отправят их в санатории, сообщил «Интерфакс» Экологическая ситуация в Волоколамского районе обострилась 21 марта после очередного выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». Множество детей тогда пожаловались на самочувствие и обратились в больницы. В ходе встречи с местными жителями губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал изменить существующее положение дел и «отправить в места отдыха максимальное количество детей». Чиновники Московской области начали проверку детских лагерей в регионе. Министр социального развития области Ирина Фаевская в рамках с этой целью посетила детский лагерь Осташево в Волоколамском районе. Она проинспектировала состояние жилых корпусов, медицинский блок, а также встретилась с будущими вожатыми.