Ещё
На Кирпичной улице приёмные семьи посадили цветы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

На Кирпичной улице приёмные семьи посадили цветы 

Управа района Соколиная гора 33 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Акция «Семейный сад» состоялась в Соколиной горе.
Сотрудники Городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство» московского департамента труда и социальной защиты населения выступили инициаторами данной акции. Участие в мероприятии приняли приемные родители и опекуны, переданные на воспитание в семьи дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты. Центр «Детство», который находится на Кирпичной улице, стал украшен новыми кустарниками и цветами благодаря совместным усилиям взрослых и детей. Сотрудники центра провели конкурс рисунков на асфальте и творческие мастер-классы для собравшихся.
Акция была проведена в рамках деятельности московского Общегородского клуба приёмных семей.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
Управа района Соколиная гора: последние новости
В библиотеке №84 звучали песни «День Победы» и «Бессмертный полк» Заключительный вечер бардовской песни пройдёт в библиотеке на Щербаковке На праздничном концерте для соколинцев выступил артист оригинального жанра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как погиб «вождь краснокожих»24
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение