На Кирпичной улице приёмные семьи посадили цветы

Акция «Семейный сад» состоялась в Соколиной горе.

Сотрудники Городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство» московского департамента труда и социальной защиты населения выступили инициаторами данной акции. Участие в мероприятии приняли приемные родители и опекуны, переданные на воспитание в семьи дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты. Центр «Детство», который находится на Кирпичной улице, стал украшен новыми кустарниками и цветами благодаря совместным усилиям взрослых и детей. Сотрудники центра провели конкурс рисунков на асфальте и творческие мастер-классы для собравшихся.

Акция была проведена в рамках деятельности московского Общегородского клуба приёмных семей.