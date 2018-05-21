Прокуратура осталась недовольна состоянием детских площадок в Химках

Проверку детских площадок инициировали сотрудники прокуратуры Химок в связи с началом летнего сезона. Главными критериями оценки стали качество покрытия и внешнее состояние детской площадки.

Проверку не прошли площадки на улице Энгельса, Бурденко, Новозаводской, проспекте Мира, а также детские городки в Левобережном и микрорайоне Подрезково. Их признали не просто некачественными, а травмоопасными. Сейчас управляющим компаниям направлены постановления, в течение одного месяца все нарушения должны быть устранены.