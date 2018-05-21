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Прокуратура осталась недовольна состоянием детских площадок в Химках
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Прокуратура осталась недовольна состоянием детских площадок в Химках 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Проверку детских площадок инициировали сотрудники прокуратуры Химок в связи с началом летнего сезона. Главными критериями оценки стали качество покрытия и внешнее состояние детской площадки.
Проверку не прошли площадки на улице Энгельса, Бурденко, Новозаводской, проспекте Мира, а также детские городки в Левобережном и микрорайоне Подрезково. Их признали не просто некачественными, а травмоопасными. Сейчас управляющим компаниям направлены постановления, в течение одного месяца все нарушения должны быть устранены.
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