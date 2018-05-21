Актеры Театра на Таганке выступят на концерте с одаренными детьми

МОСКВА, 21 мая. / ТАСС /. Актеры Театра на Таганке, заслуженные артисты РФ Александр Лырчиков Иван Рыжиков , дети из рубрики «Взгляд снизу» телепередачи «Вечерний Ургант» и талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, в понедельник выступят в традиционном благотворительном концерте «Я верю» в московском театре «Русская песня». Об этом сообщили в понедельник в пресс— службе организатора.

"Уже девятый год подряд благотворительный концерт «Я верю» дарит своим гостям — детям из малообеспеченных многодетных семей и детям, оставшимся без попечения родителей, — незабываемое путешествие в мир добра, веры, творчества и благополучия, — отметили организаторы. — В нынешнем году в качестве темы концерта выбран любимый всеми фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Сюжет вечера перенесет зрителей в детский пионерский лагерь, где мальчики и девочки готовятся к концерту на родительский день, рассказали устроители «Я верю». Как и в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 1964 года, руководить репетицией будет занудный директор лагеря — товарищ Дынин.

"В основу событий ляжет конфликт Дынина, который держит детей в «ежовых рукавицах» и превращает творчество в скучное и упорядоченное занятие, и детей, которые хотят по— настоящему творить и делать то, что им нравится. Дети во главе со своей прогрессивной вожатой будут всячески бороться с «тиранией» Дынина и даже попытаются устроить саботаж. Моралью концерта станет мысль, обращенная, как к взрослым, так и к маленьким зрителям, — нужно, чтобы у каждого ребенка была свобода выбора и шанс на настоящее счастливое, беззаботное детство, а повзрослеть каждый успеет", — сказали в пресс-службе.

Благотворительный концерт проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.