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Актеры Театра на Таганке выступят на концерте с одаренными детьми
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Актеры Театра на Таганке выступят на концерте с одаренными детьми 

ТАСС 11 минут назад
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Актеры Театра на Таганке, заслуженные артисты РФ Александр Лырчиков и Иван Рыжиков, дети из рубрики «Взгляд снизу» телепередачи «Вечерний Ургант» и талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, в понедельник выступят в традиционном благотворительном концерте «Я верю» в московском театре «Русская песня». Об этом сообщили в понедельник в пресс— службе организатора.
"Уже девятый год подряд благотворительный концерт «Я верю» дарит своим гостям — детям из малообеспеченных многодетных семей и детям, оставшимся без попечения родителей, — незабываемое путешествие в мир добра, веры, творчества и благополучия, — отметили организаторы. — В нынешнем году в качестве темы концерта выбран любимый всеми фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
Сюжет вечера перенесет зрителей в детский пионерский лагерь, где мальчики и девочки готовятся к концерту на родительский день, рассказали устроители «Я верю». Как и в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 1964 года, руководить репетицией будет занудный директор лагеря — товарищ Дынин.
"В основу событий ляжет конфликт Дынина, который держит детей в «ежовых рукавицах» и превращает творчество в скучное и упорядоченное занятие, и детей, которые хотят по— настоящему творить и делать то, что им нравится. Дети во главе со своей прогрессивной вожатой будут всячески бороться с «тиранией» Дынина и даже попытаются устроить саботаж. Моралью концерта станет мысль, обращенная, как к взрослым, так и к маленьким зрителям, — нужно, чтобы у каждого ребенка была свобода выбора и шанс на настоящее счастливое, беззаботное детство, а повзрослеть каждый успеет", — сказали в пресс-службе.
На концерт приглашены гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, фигуристка Татьяна Навка, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, телеведущий Александр Гудков, актеры и музыканты.
Благотворительный концерт проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.
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