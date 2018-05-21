Юные жители Выхина-Жулебина посетили зоологический музей

Для детей из отделения социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» была организована экскурсия в зоологический музей при кафедре зоологии Ветеринарной Академии имени Скрябина.

Музей был основан еще в 1919 году, но это были просто экспозиции, а уже с 1995 года, был включен в Реестр биологических музеев России и г. Москвы и принял статус государственного. Музей является учебным, его фонды составляют учебные и научные материалы по биологии и экологии различных групп животных, а также растений. Музей оборудован специальными старинными шкафами и современными витринами, где располагаются чучела большого количества птиц и зверей.

Как сообщила старший преподаватель кафедры зоологии, экологии и охраны имени Скрябина Людмила Савохина, ни одна птица, ни одно животное не было убито специально для изготовления чучел. Она провела экскурсию, рассказывая о поведении птиц и зверей в дикой природе, предупреждая детей о том, как вести себя при встрече с ними, а также ответила на смешные вопросы детей и серьезные вопросы родителей. (вт)