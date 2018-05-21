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В Сургуте появилось 3500 мест в ясельных группах
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В Сургуте появилось 3500 мест в ясельных группах 

АиФ Югра 6 часов назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте городской департамент образования на новый учебный 2018 — 2019 год распределил места в детских садах.
Перед департаментом стояла цель, отдать как можно большее количество мест в дошкольных государственных учреждениях самым маленьким деткам, родившимся в 2015 году.
На новый учебный год выделили 3500 мест, что в 4 с половиной раза больше, чем было в прошлом 2017 году. Из них 3000 мест будет распределено между 3-4 летними детьми, сообщает портал ugra-news.ru.
Как отметили чиновники, не всегда есть возможность предоставить квоту ребёнку в дошкольное учреждение вблизи с домом, но родители рады любой возможности получить путёвку. Отметим, на территории города работают 52 государственных дошкольных учреждения. Из них в большинстве детских садов Сургута есть группы для детей ясельного возраста.
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