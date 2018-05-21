В Феодосии с младшеклассниками проведена «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к 300-летию российской полиции

На территории школы №17 в г. Феодосии состоялась «Зарядка со стражем порядка». В мероприятии приняли участие сотрудники полиции и представители Общественного совета при ОМВД России по г. Феодосии.

В этом году зарядка прошла необычно. Прибывших гостей ждал сюрприз от учеников 3-4 классов, которые поздравили с наступающим праздником — 300-летием российской полиции. Ребята подготовили показательные выступления по дзюдо и тхэквондо, а также творческие номера — исполнили песни, посвященные полицейским будням, и танец с воздушными шарами. Сопровождались выступления рассказами об истории создания российской полиции.

Далее сотрудник патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Феодосии сержант полиции Дмитрий Шульц провел со школьниками зарядку. Ребята под динамичную музыку размялись, выполнив комплекс упражнений на все группы мышц, а затем полицейский дал детям много полезных советов, касающихся здорового образа жизни.

Никто из участников акции не остался равнодушным. Ребята поблагодарили гостей за интересное мероприятие, а полицейские — за подаренный настоящий праздник.