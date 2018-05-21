В Ярославской области появятся садики для двухмесячных детей

Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

— В 2018 — 2019 годах мы планируем построить девять садиков для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, -рассказали чиновники.

На эти цели из федерального бюджета выделили 350 миллионов рублей. Ещё 143 миллиона — это софинансирование областного бюджета. Три садика построят в Рыбинске, пять — в Ярославле. Всего это 790 мест. Земельные участки для строительства утверждены и согласованы с Министерством образования Российской Федерации

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