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Более 300 вожатых готовы работать с детьми в летних лагерях региона
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Более 300 вожатых готовы работать с детьми в летних лагерях региона 

Портал органов государственной власти Ярославской области 6 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Более 300 вожатых подготовлены для работы в загородных лагерях региона. Таков итог проекта сопровождения организаций отдыха детей и их оздоровления «Смена мечты». Дорожная карта его реализации разработана управлением по социальной и демографической политике Правительства области вместе с департаментом образования и Ярославским государственным педагогическим университетом.
— Еще 90 человек ориентированы на работу в лагерях с дневной формой пребывания детей, — сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. — Для таких вожатых были проведены двухдневный семинар и областной вебинар с участием педагогов.
Кроме того, 19 мая в детском оздоровительном лагере «Молодая гвардия» прошла стажировка вожатых. Более 45 молодых людей из вузов Ярославля в течение всего дня готовили к работе с детьми. Они знакомились с территорией, разбирали особенности разных возрастов, проходили психологическую подготовку, а также трудились над сплочением команды.
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