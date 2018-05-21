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В Дмитровском районе Подмосковья полицейские совместно с чемпионом России и Европы по самбо провели акцию «Зарядка со стражем порядка»
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В Дмитровском районе Подмосковья полицейские совместно с чемпионом России и Европы по самбо провели акцию «Зарядка со стражем порядка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
Сотрудники УМВД России по Дмитровскому району провели акцию «Зарядка со стражем порядка» в Дмитровском социальном приюте для детей и подростков «Дом доверия».
Акция приурочена к 300-летию российской полиции, проводится с целью пропаганды здорового образа жизни.
В мероприятии принял участие мастер спорта международного класса по самбо, чемпион России и Европы Владислав Мацков, члены Общественного совета Виктор Колосов и Денис Гусейнов, а также представители Военно-патриотического объединения «Юный разведчик».
Владислав Мацков с воспитанниками детско-юношеской школы Олимпийского резерва Владимиром Бреденко и Денисом Пыреговым продемонстрировали несколько элементов самообороны и приемов самбо. Продолжилось мероприятие спортивными соревнованиями, в которых детям необходимо было продемонстрировать свою ловкость и физическую подготовку.
Полицейские отметили важность физического воспитания детей раннего и школьного возраста, так как именно в этот период формируются качества необходимые для развития ребенка.
Член Общественного совет Виктор Колосов вместе с членами объединения «Юный разведчик» показал малышам муляж автомата Калашникова, рассказал о истории его создания.
Полицейские подарили ребятам подарки и напомнили о мерах безопасного поведения во время летних каникул, в том числе на проезжей части.
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