Петренко предложила усилить контроль за детским питанием 

Сенатор Валентина Петренко предложила ввести в законодательство обязательность контроля за сырьём, из которого изготавливают еду для детей, предусмотрев соответствующие изменения в готовящемся законопроекте «О детском питании».
«Предположим, котлеты должны делать из говядины, и это уже прописано. Но котлету можно произвести и из говядины, которая выращена на антибиотиках. А если обрабатывать растущую гречиху пестицидами, то каша из полученной гречки будет пригодна для взрослого, а для ребёнка — нет», — отметила она на заседании рабочей группы Совета Федерации по разработке закона «О детском питании» 21 мая.
По мнению парламентария, в законопроекте необходимо предусмотреть норму, по которой ответственные органы будут в комплексе проверять поля и сады, где выращивают сырьё, а также процессы хранения, транспортировки и процесс доведения продуктов до учреждений. «Я за то, чтобы мы сделали систему анализа всей цепочки производства продукции, которая используется для детского питания. Иначе это будет лоббирование интересов отдельных компаний», — сказала сенатор «Парламентской газете».
Законопроект о регулировании производства и сертификации продуктов детского питания и организации питания детей, который находится на этапе обсуждения с экспертами, планируется к внесению в Госдуму до 24 июля, сообщил глава рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по природопользованию и аграрно-продовольственной политике Михаил Щетинин.