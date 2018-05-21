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Новосибирская область направит на создание яслей 1,6 млрд рублей в 2018-2019 гг.
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Новосибирская область направит на создание яслей 1,6 млрд рублей в 2018-2019 гг. 

ТАСС 5 часов назад
НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Финансирование программы развития образования Новосибирской области в 2018-2019 гг. увеличивается на 1,95 млрд рублей — из них 1,6 млрд направят на создание ясельных групп. Об этом сообщил в понедельник на заседании регионального правительства и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
"Общее финансирование увеличивается на 1,948 млрд рублей. Основное увеличение в 2018 году происходит за счет средств федерального бюджета — 498,7 млн рублей, 164,5 млн рублей — средства областного бюджета за счет расходов Минстроя. Речь идет об участии в проекте по строительству дошкольных образовательных организаций для детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет", — сказал Федорчук.
В 2019 году на создание яслей будет направлено 971 млн рублей, из них 475,3 млн рублей — областные средства.
Также по программе в муниципальные районы направят 135 млн рублей на создание новых школьных мест и 229 млн рублей на увеличение МРОТ.
Ранее сообщалось, что в 2018 году при условии федерального финансирования в городе планируется открыть семь яслей при детских садах, в том числе в Октябрьском, Дзержинском и в Ленинском районах. При этом специалисты мэрии признали неэффективным и невыгодным строительство отдельных зданий яслей, поэтому было решено возводить пристройки к действующим детским садам.
По данным областного Минобразования, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в регионе составляет 100%, а для детей от года — только 67,5%. За последние 4 года в Новосибирске построили и реконструировали 28 детских садов на 7 тысяч мест — по официальным данным это полностью закрыло потребность в детских садах для детей старше трех лет. Проблема нехватки ясельных групп пока актуальна.
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