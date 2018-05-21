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Праздник для детей провели в Савеловском парке
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Праздник для детей провели в Савеловском парке 

Управа района Савеловский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Культурно-досуговую программу для детей организовали в минувшие выходные в Савеловском парке. Мероприятие подготовили сотрудники районного клуба культуры и эстетики «Родничок». Об этом рассказал директор клуба Михаил Михальчев.
— Специальную программу для юных жителей Савеловского района провели приглашенные аниматоры. Гостей праздника ждали веселые конкурсы, эстафеты и забавы, — поделился Михальчев.
Напомним, клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу улица Юннатов, д. 17, корп. 2. (мю)
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