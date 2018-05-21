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Bloomberg: в Китае планируют отменить ограничения на количество детей в семье
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Bloomberg: в Китае планируют отменить ограничения на количество детей в семье 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Китае планируют отказаться от ограничений на количество детей в семье в 2018 или 2019 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что госсовет Китая поручил оценить последствия ограничений, начавшихся с введения в 1979 году правила «Одна семья — один ребенок». По словам источников агентства, власти Китая хотят замедлить старение населения страны и устранить источник международной критики.
Вице-президент Общества экономических реформ КНР Чен Цзянь заявил, что снятие ограничений на рождаемость мало повлияет на демографические тенденции страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился купить «огромное количество» сельхозпродукции США.
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