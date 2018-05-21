Творческие занятия для детей проведут в клубе семейной культуры Восточного Дегунина

В пятницу, 1 июня, в клубе семейной культуры «Искра» пройдет акция «Открытое творчество» для детей и их родителей. Об этом сообщила руководитель клуба Анна Новикова.

— Для малышей и их родителей состоятся творческие мастер-классы по лепке и рисунку, — рассказала Новикова. — Кроме того, мы научим всех желающих играть в различные настольные игры.

Она также добавила, что участие в акции бесплатное. Гостей будут ждать к 16.00. Запись осуществляется по телефону 8 (916) 331-62-76.

Напомним, клуб семейной культуры «Искра» располагается по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 1. (мю)