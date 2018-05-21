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Творческие занятия для детей проведут в клубе семейной культуры Восточного Дегунина
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Творческие занятия для детей проведут в клубе семейной культуры Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В пятницу, 1 июня, в клубе семейной культуры «Искра» пройдет акция «Открытое творчество» для детей и их родителей. Об этом сообщила руководитель клуба Анна Новикова.
— Для малышей и их родителей состоятся творческие мастер-классы по лепке и рисунку, — рассказала Новикова. — Кроме того, мы научим всех желающих играть в различные настольные игры.
Она также добавила, что участие в акции бесплатное. Гостей будут ждать к 16.00. Запись осуществляется по телефону 8 (916) 331-62-76.
Напомним, клуб семейной культуры «Искра» располагается по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 1. (мю)
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