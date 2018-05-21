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В Воронежской области лагеря летом примут около 76 тысяч детей
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В Воронежской области лагеря летом примут около 76 тысяч детей 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Оздоровительные лагеря Воронежской области летом этого года примут свыше 76 тысяч детей, на отдых которых будет выделено 726,8 миллиона рублей, сообщило правительство региона.
Оздоровительные лагеря Воронежской области летом 2017 года приняли более 76 тысяч детей, в том числе 28 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На организацию детского отдыха из областного бюджета было выделено почти 620 миллионов рублей.
Детская летняя оздоровительная кампания 2018 года в Воронежской области стала одной из главных тем оперативного совещания в правительстве региона, которое 21 мая провел врио губернатора Александр Гусев.
"Летом 2018 года в регионе планируется организовать отдых более 76 тысяч детей в 996 учреждениях и 1129 формах отдыха таких, как загородные лагеря, лагеря дневного пребывания, передвижные лагеря. Первые учреждения готовы к приему детей уже с 26 мая", — говорится в сообщении.
Безопасность детей и подростков в лагерях станут обеспечивать 1,4 тысячи человек и 334 единицы техники, в том числе 455 сотрудников управления МЧС России по региону.
"Планируемое финансирование летнего отдыха детей в 2018 году составит 726,8 миллиона рублей, что более чем на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. В том числе, средства в объеме 54 миллионов рублей выделены в этом году на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений, проведение ремонтных работ, обеспечение комплексной безопасности", — говорится в сообщении.
По данным областных властей, в тематической программе детского летнего отдыха запланировано проведение 217 профильных смен: экологической, туристско-краеведческой, оборонно-спортивной, социально-педагогической направленностей. В мероприятиях примут участие более 12 тысяч детей. Для подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, откроется профильный лагерь «Территория достижений».
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