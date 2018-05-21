Очереди не уменьшаются: департамент образования просит построить 10 детсадов в Самаре

В Самаре до сих пор не решили проблему нехватки мест в детских садах. В 2018 году в дошкольные учреждения набрали 12,5 тысячи малышей. В очереди остаются 2,5 тысячи детей. Причем данный показатель держится уже несколько лет. Об этом во время выездного совещания с депутатами губдумы сообщила заместитель руководителя департамента образования Самары Наталья Кудрявцева

По ее словам, перед городскими властями стоит задача не только ликвидировать очередь в детсады среди ребят в возрасте от 3 до 7 лет, но и обеспечить местами малышей в возрасте до 3 лет. При этом демографическая ситуация в городе улучшается. Количество маленьких самарцев в возрасте от 1 года до 6 лет ежегодно увеличивается примерно на 4 тысячи. Для решения проблемы очередности необходимо открытие более 2 тысяч дополнительных мест или строительство 10 новых детских садов.

Пока же запланировано открытие трех дошкольных учреждений: в микрорайонах Волгарь, Новая Самара и Крутые Ключи.

— Но этого недостаточно. Только в Крутых Ключах, даже с учетом открытия нового детского сада, в очереди останутся еще более 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях в городе препятствует отсутствие свободных площадок для строительства, — объясняют в губдуме.

Поэтому власти решили возвращать в систему образования здания детских садов, которые в 90-е годы отдали другим организациям. По словам руководителя управления ресурсного обеспечения образования Министерства образования и науки Самарской области Андрея Аксютина, сотрудники ведомства договорились с представителями Минсоцразвития о том, что до 1 мая 2019 года городу передадут два объекта. Среди них здание на проспекте Карла Маркса, 448а, где располагается областной центр содействия семейному обустройству детей-сирот.

В процессе обсуждения находится вопрос передачи в систему образования бывшего детсада на улице Георгия Димитрова, 48. Здесь располагается психолого-медико-педагогическая комиссия, обслуживающая всю Самарскую область. Но пока учреждению не нашли альтернативную площадь. Тем не менее к 1 сентября Минсоцразвития должно отремонтировать здание.