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День защиты детей отпразднуют в Курилове
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День защиты детей отпразднуют в Курилове 

Префектура ТиНАО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, пройдут в поселке Курилово поселения Щаповское 1 июня. Торжества пройдут на площади перед Домом культуры «Солнечный».
— Мы подготовим детскую игровую программу под названием «Пусть всегда будет солнце». В ней примут участие более 40 ребят, — рассказала представитель администрации поселения Щаповское Татьяна Чаусова. — Помимо этого, развлекательные мероприятия ко Дню защиты детей, организованные при поддержке волонтерского отряда школы №2075, состоятся в поселке Щапово.
Игровую программу проведут по адресу: поселок Курилово, улица Центральная, строение №32. Начало встречи в 11:00.
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