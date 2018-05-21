Ещё
Шестеро воспитанников детского сада отравились на Урале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Шестеро воспитанников детского сада отравились на Урале 

News.ru 4 часа назад
По предварительной информации всего пострадали 6 малышей. Сотрудники Прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку. Будут взяты пробы продуктов питания.
«По предварительным данным, у двоих детей по результатам проведенных анализов диагностирована ротовирусная инфекция, у троих детей, предположительно, гастроэнтерит. Еще по одному ребенку неизвестно. Трое детей находятся в стационаре карпинской больницы, двое — на амбулаторном лечении, еще один ребенок направлен в больницу Краснотурьинска» — сообщает портал URA.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области.
Так же в прокуратуре отметили, что заболели дети разных возрастов. Работа садика на время проверки не остановлена.
News.ru: последние новости
Медведь попытался утащить маленькую девочку В Техасе девочка посадила друга на 40 лет за детское порно с его участием Яровая призвала к блокировке «колумбайн-сообществ» без суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Брэд Питт отказался от денег и работает за еду2
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение