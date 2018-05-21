Шестеро воспитанников детского сада отравились на Урале

По предварительной информации всего пострадали 6 малышей. Сотрудники Прокуратуры Роспотребнадзора организовали проверку. Будут взяты пробы продуктов питания.

«По предварительным данным, у двоих детей по результатам проведенных анализов диагностирована ротовирусная инфекция, у троих детей, предположительно, гастроэнтерит. Еще по одному ребенку неизвестно. Трое детей находятся в стационаре карпинской больницы, двое — на амбулаторном лечении, еще один ребенок направлен в больницу Краснотурьинска» — сообщает портал URA.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области.

Так же в прокуратуре отметили, что заболели дети разных возрастов. Работа садика на время проверки не остановлена.