Ещё
В Северном Бутове пройдёт праздник «Краски детства»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Северном Бутове пройдёт праздник «Краски детства» 

Вестник Бутова 4 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Близится 1 июня — Международный день защиты детей. Впервые его отметили в 1950 году — и с тех пор празднуют каждый год. Отметят его и в этом году — в том числе в Северном Бутове.
В честь Дня защиты детей у нас в районе проведут спортивный праздник «Краски детства». Он пройдёт в субботу, 1 июня.
Местом проведения «Красок детства» станет улица Ратная. Вместе с управой в числе организаторов праздника — центры «Спорт-Бутово» и «Эврика-Бутово»
Праздник пройдёт по адресу: улица Ратная, дом 14А.
Стартуют «Краски детства» в 11.00.
Приходите!
Вестник Бутова: последние новости
Жителям и гостям Москвы бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова Необыкновенный концерт ждёт москвичей в эту субботу Культурный центр «Вдохновение» станет участником акции «Ночь в музее»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Брэд Питт отказался от денег и работает за еду2
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение