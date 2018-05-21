В Северном Бутове пройдёт праздник «Краски детства»

Близится 1 июня — Международный день защиты детей. Впервые его отметили в 1950 году — и с тех пор празднуют каждый год. Отметят его и в этом году — в том числе в Северном Бутове.

В честь Дня защиты детей у нас в районе проведут спортивный праздник «Краски детства». Он пройдёт в субботу, 1 июня.

Местом проведения «Красок детства» станет улица Ратная. Вместе с управой в числе организаторов праздника — центры «Спорт-Бутово» и «Эврика-Бутово»

Праздник пройдёт по адресу: улица Ратная, дом 14А.

Стартуют «Краски детства» в 11.00.

Приходите!