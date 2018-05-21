Юным жителям Марьиной Рощи расскажут, как появились пионеры

Детям из Марьиной Рощи расскажут об истории возникновения пионерских организаций. Мероприятие состоится 22 мая в помещении филиала центра социальной помощи семье и детям «Родник» на улице Советской Армии.

— Мероприятие посетят дети в возрасте от 7 до 13 лет, в том числе — дети-инвалиды из семей, состоящих на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник». Ребята узнают об истории пионерской организации, о ее уставе и атрибутах. Кроме того, для детей проведут мастер-класс, на котором их научат правильно завязывать галстук, — сообщили в филиале.

Начало в 16.00 по адресу: ул. Советской Армии, д. 15. (то)