Ещё
В Хорошево-Мневниках ко Дню защиты детей организуют праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Хорошево-Мневниках ко Дню защиты детей организуют праздник 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках ко Дню защиты детей 1 июня пройдет праздник «Город детства».
— В этом году мы решили совместить День защиты детей с днем открытых дверей. Таким образом, дети смогут развлечься, поучаствовать в играх и мастер-классах, а родители — познакомится с кружками и студиями нашего Дома культуры, записать детей на следующий год или на летние занятия, — сообщили в пресс-службе ДК «Берендей».
Будут работать несколько тематических зон: игровая, информационная, развлекательная, творческая, интерактивная. Праздник продлится с 12.00 до 14.00. Адрес Дома культуры: проспект Маршала Жукова, д. 76. Подробнее по ссылке: dkberendey.ru/childhood. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Летняя образовательная смена для детей будет организована в школе на бульваре Генерала Карбышева Акция «ГИБДД в защиту детей» стартовала на северо-западе столицы В кинотеатрах на северо-западе столицы бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Брэд Питт отказался от денег и работает за еду2
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение