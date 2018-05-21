В Хорошево-Мневниках ко Дню защиты детей организуют праздник

В Хорошево-Мневниках ко Дню защиты детей 1 июня пройдет праздник «Город детства».

— В этом году мы решили совместить День защиты детей с днем открытых дверей. Таким образом, дети смогут развлечься, поучаствовать в играх и мастер-классах, а родители — познакомится с кружками и студиями нашего Дома культуры, записать детей на следующий год или на летние занятия, — сообщили в пресс-службе ДК «Берендей».

Будут работать несколько тематических зон: игровая, информационная, развлекательная, творческая, интерактивная. Праздник продлится с 12.00 до 14.00. Адрес Дома культуры: проспект Маршала Жукова, д. 76. Подробнее по ссылке: dkberendey.ru/childhood. (ео)