Международный день семьи отметили в Лианозове

В дошкольных группах школы №1573 на Псковской улице района Лианозово прошла неделя, посвященная Международному дню семьи.

Программа была насыщена встречами, мастер-классами, развлечениями.

— Неделя прошла в добросердечной атмосфере с душевными стихами и песнями о семье, веселыми играми и интересными конкурсами, — отметили в администрации учебного заведения.

Значимым событием для детей, родителей и педагогов стал праздничный концерт, который позволил обменяться приятными впечатлениями и пожеланиями. Воспитанники и их родители подготовили выставку творческих работ, девизом которой стали слова «Мир, семья и дружба!» (ск)