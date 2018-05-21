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Международный день семьи отметили в Лианозове
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Международный день семьи отметили в Лианозове 

Управа района Лианозово 3 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В дошкольных группах школы №1573 на Псковской улице района Лианозово прошла неделя, посвященная Международному дню семьи.
Программа была насыщена встречами, мастер-классами, развлечениями.
— Неделя прошла в добросердечной атмосфере с душевными стихами и песнями о семье, веселыми играми и интересными конкурсами, — отметили в администрации учебного заведения.
Значимым событием для детей, родителей и педагогов стал праздничный концерт, который позволил обменяться приятными впечатлениями и пожеланиями. Воспитанники и их родители подготовили выставку творческих работ, девизом которой стали слова «Мир, семья и дружба!» (ск)
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