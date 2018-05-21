Мальчик скончался после ЧП с фильтром в петербургском бассейне

Восьмилетний ребенок умер в больнице. В реанимацию школьник попал 10 мая. Во время занятий по плаванию его затянуло во всасывающий фильтр бассейна. По факту произошедшего возбуждено дело.