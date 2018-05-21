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100 часов на посту сантехника отработает вологжанин, который задолжал полмиллиона своему ребенку
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100 часов на посту сантехника отработает вологжанин, который задолжал полмиллиона своему ребенку 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Обязательные работы назначены сразу нескольким отцам в областной столице. Родители не платят алименты своим детям. Как выполняется наказание, сегодня проверили судебные приставы.
Один из должников сейчас работает сантехником в управляющей компании. Такое решение принял суд: на счету мужчины примерно 550 тысяч долга по алиментам, которые он уже давно не перечисляет своему ребенку. Мужчина трудится бесплатно в рабочее время, так как официально числится безработным.
«Такие работы должники выполняют бесплатно в виде наказания. Сумма долга не уменьшается», — сообщили корреспонденту «Вологда.РФ» в пресс-службе УФСПП России по Вологодской области.
Еще двое нерадивых отцов трудятся в другой УК. Мужчины задолжали свои детям примерно по 50 тысяч рублей. Судебные приставы составили в отношении неплательщиков протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После этого суд назначил неплательщикам наказание в виде обязательных работ сроком 80 и 120 часов.
В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится около 10 тысяч дел по взысканию алиментной задолженности. Общая сумма невыплаченных детям средств составляет 2,3 млрд руб.
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