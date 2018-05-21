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Самым юным жителям района проведут экскурсию по лермонтовской библиотеке
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Самым юным жителям района проведут экскурсию по лермонтовской библиотеке 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Сокольнические дошколята узнают, как пользоваться библиотекой, как здесь хранятся книги и какой смысл содержит в себе слово «библиотека».
Как уточнили в культурном учреждении, экскурсия «Как хорошо уметь читать!» приурочена к Общероссийскому Дню библиотек. Сотрудники библиотеки научат детей пользоваться картотекой, расскажут о правилах хранения книг, познакомят с формулярами и читательскими билетами, объяснят разницу между библиотекой и книжным магазином.
Экскурсией дело не ограничится — по ее окончании школьников задействуют в веселую викторину с тематическими вопросами. Викторина позволит детям применить на практике только что полученные знания.
По итогам экскурсии дети будут знать, как записаться в библиотеку перед летними каникулами, о новых услугах и возможностях учреждения и, безусловно, о кружках, в которых обучают полезным навыкам.
Встреча состоится 24 мая в 12 часов по адресу: ул. Короленко, дом 2/23, корп.4.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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