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Службы занятости против безнадзорности — и родителей-правонарушителей
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Службы занятости против безнадзорности — и родителей-правонарушителей 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Поможет ли в борьбе с безнадзорностью детей подключение служб занятости к решению этой проблемы?
В конце прошлой недели стало известно о законопроекте правительства, по которому службы занятости будут внесены в перечень органов профилактики безнадзорности. Выяснилось, что в основном они будут передавать МВД данные о несовершеннолетних, которые сами совершат правонарушения или антиобщественные поступки, а также делиться с органами информацией о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния, и о неблагополучных семьях.
Самое поразительное здесь то, что в законодательстве РФ термина «неблагополучные семьи» вообще не содержится, что может раздвинуть рамки применения этого термина в какую угодно сторону… Кто-то относит к критериям, характеризующим семью как неблагополучную, неудовлетворительные материальные и жилищные условия, неудовлетворительное здоровье родителей, не позволяющее им осуществлять необходимый уход за ребенком. Среди иных факторов называют пристрастие к алкогольным напиткам и наркотикам, психическое насилие над ребенком.
Органы занятости присоединятся к органам социальной опеки и выступят непосредственными защитниками интересов несовершеннолетних. А вот поспособствует ли увеличение числа контролирующих органов решению проблемы — не очевидно…
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