Городской лагерь организуют на базе ЦСПСиД в проезде Черепановых

Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» пригласит отдохнуть детей по программе летнего отдыха «Московская смена».

— Заявление на участие в программе на территории нашего центра могут подать представители семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — уточнили в администрации центра.

Для ребят предусмотрено три смены, в каждой из которых 30 мест: с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа. Занятия рассчитаны на детей от семи до 14 лет. В программу включено трехразовое питание.

Заявление на участие в «Московской смене» в ЦСПСиД может подать лицо, которое уполномочено представлять интересы несовершеннолетнего. Все заявки будут рассмотрены Окружной комиссией в Управлении социальной защиты населения столицы. Приоритет отдадут семьям, состоящим на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Адрес проведения «Московской смены»: проезд Черепановых, дом 44. Задать вопрос о программе и документах, необходимых для подачи заявления, можно по телефону 8 (499) 154-64-41 (ответственный специалист ЦСПСиД «Коптево» Галина Крутикова). (ео)