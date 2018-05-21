Ещё
Городской лагерь организуют на базе ЦСПСиД в проезде Черепановых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Городской лагерь организуют на базе ЦСПСиД в проезде Черепановых 

Управа района Коптево города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» пригласит отдохнуть детей по программе летнего отдыха «Московская смена».
— Заявление на участие в программе на территории нашего центра могут подать представители семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — уточнили в администрации центра.
Для ребят предусмотрено три смены, в каждой из которых 30 мест: с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа. Занятия рассчитаны на детей от семи до 14 лет. В программу включено трехразовое питание.
Заявление на участие в «Московской смене» в ЦСПСиД может подать лицо, которое уполномочено представлять интересы несовершеннолетнего. Все заявки будут рассмотрены Окружной комиссией в Управлении социальной защиты населения столицы. Приоритет отдадут семьям, состоящим на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Адрес проведения «Московской смены»: проезд Черепановых, дом 44. Задать вопрос о программе и документах, необходимых для подачи заявления, можно по телефону 8 (499) 154-64-41 (ответственный специалист ЦСПСиД «Коптево» Галина Крутикова). (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Школьники с Большой Академической познакомились с экспозицией Музея Победы Музыканты из Коптева исполнили песни военных лет на концерте в Культурном центре «Онежский» В Коптеве у директора галереи похитили несколько десятков картин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Фильмы, которые никто не смотрит два раза6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство25
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение